Kutlu Doğum Haftası
Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), Kutlu Doğum Haftası kapsamında panel düzenlendi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), Kutlu Doğum Haftası kapsamında panel düzenlendi.
Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen düzenlenen panel, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Şiir ve müzik dinletisinin ardından konuşan İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Kutlu Doğum Haftası ve Hz Muhammed'in hayatıyla ilgili bilgiler aktardı.
Panelde İlahiyat Fakültesi öğretim üyesleri Prof. Dr. Hayati Aydın ve Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, birer sunum yaptı.
Programa, Vali İbrahim Taşyapan'ın eşi Nesibe Taşyapan ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ın eşi Sahibe Battal, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Arı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.