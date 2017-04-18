Bayburt İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.



Vali İsmail Ustaoğlu, ziyarette, Kutlu Doğum Haftası'nda düzenlenecek etkinlikler hakkında İl Müftüsü Kemalettin Aksoy'dan bilgi aldı.



Ustaoğlu, Kutlu Doğum Haftası'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesine vesile olması temennisinde bulundu.



Ziyarette İl Müftüsü Kemalettin Aksoy'un yanı sıra müftü yardımcısı Zeki Kaya, Bayburt Din Görevlileri Derneği Başkanı Engin Yazıcıoğlu ve müftülük personeli de yer aldı.