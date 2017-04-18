Karlıova ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Hz. Muhammed'in hayatı konusunda bilgi yarışması düzenlendi.



İlçe Spor Salonunda ortaokullar arası düzenlenen yarışmaya Kaymakam Levent Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kur'an Kerim tilavetiyle başlayan ve 14 okulun katıldığı yarışmada, öğrenciler soruları yanıtlamaya çalıştı.



Yarışmada, Karlıova İmam Hatip Ortaokulu ve Çukurtepe Ortaokulu öğrenci ekipleri birinciliği paylaştı.