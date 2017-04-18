Pazaryeri ilçesinde Kutlu Doğum Haftası kapsamında "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konferansı yapıldı.



Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Bayram Sağır, Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı, Bozüyük Müftüsü Selami Balcı, Domaniç Müftüsü Kemal Akpınar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Konferansa konuşmacı olarak katılan, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanı Kadir Dinç, insanların hisleriyle de yüzleriyle de konuştuklarını belirterek, şunları söyledi:



"Eğer bir insanın kalbinde başka bir şey varsa onu yüzünden okursunuz. İki yüzlü davranışlar gün gibi açık bırakır arkasında. Hepimizin Rabbimiz tarafından imtihan edildiği bir zaafı var. O zaafımızı bilirsek Rabbimizin bizi neden imtihan ettiğini de biliriz. Zaaflarımızla imtihan oluyoruz, birçok şeyi de kaybediyoruz. İnsanlara değer verip, Efendimizi anlamaya çalışalım, yaşamaya çalışalım. Efendimizi, çocuklarımıza, gençlerimize ve çevremize anlatalım."



İlçe müftüsü Kayalı'nın konuşmalarının ardından program, Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip İlahi Korosu'nun seslendirdiği ilahiler, Kur'an tilaveti ve pilav ikramıyla sona erdi.