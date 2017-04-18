Çınar Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi.



İlçe meydanında Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, ilahiler seslendirildi, mevlit okun ve dua edildi.



Törende konuşan İlçe Müftüsü Şemsettin Şimşek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Kutlu Doğum Haftası temasının "Hz. Peygamber ve güven toplumu" olarak belirlendiğini hatırlattı.



Güven toplumunun ancak Hz. Muhammed'i anlamak ile olabileceğini belirten Şimşek, güven olgusunun öneminden bahsetti.



Kayapınar Müftüsü Sırrı Şık da Müslümanlar arasındaki güven parolasının "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" olduğunu söyledi.



Etkinliğe, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.