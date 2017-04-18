Samsun Müftülüğünce Kutlu Doğum Haftası kapsamında "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konferansı düzenlendi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali İbrahim Şahin'in Samsun Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa katıldığı belirtildi.



Konferansta, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Alaattin Kırbıyık Kur'an-ı Kerim okudu.



Vali Şahin, burada konuşmada, bu yılki temanın 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' olmasının çok anlamlı olduğunu aktardı.



Darbecilerin, 15 Temmuz akşamı dine güveni zedelediklerine dikkati çeken Şahin, "Düşünün sizin çok itibar ettiğiniz, güvendiğiniz bir yapı veya düşünce sizin üzerinize silah sıktı. Üzerlerinize adeta bomba yağdırdı. O gece toplarla tankları insanların üzerine sürdüler. O gece insanlar şehadete giderken bayrağı düşürmemek adına kendi vuruluyor, yere yatıyor ama bayrağı yere düşürmemek için havaya kaldırıyor. Görüyorsunuz böyle bir dünyada, böyle bir ülkede, böyle bir toplumda nerde, ne kadar güvenli bir alan veya yer bulabileceğimizi düşünmek zorundayız. Bu toplumun gerçekten yapması gereken çok şeyler var. Güven kavramı Muhammed-ül emin diye Peygamber Efendimizi anıyorken, O'nun ümmeti konusunda biz şerefli insanlar maalesef güven konusunda gerçekten çok başarılı bir karneye sahip değiliz. Onun için mutlak suretle bizim şöyle bir geriye çekilip nefis muhasebesi yapmakla ilgili bir görev yüklenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Referandum çalışmaları kapsamında Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Samsun'da Rusça dilli İmam Hatip açmaları gerektiğini anlattığını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:



"Yapılması gerekenleri birlikte yapacağız. Şu an etrafınızdaki insanlara ne olur hem selam verin, hem de onların emniyette olmalarını sağlayın. Biz İslam'ın gereklerini, emirlerini, yasaklarını, yasağı yasak olarak, emir ve tavsiyeyi bu şekilde alırsak zaten bir dizi işi çözmüş oluruz. Boğazımızdan aşağıya inmeyen bir İslam'ı eğen sürekli zikredecek olursak ne etkisi olur, ne de katkısı olur. Bu programın yapılmasında emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."



Konuşmanın ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Şevki Özbuğday tarafından, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi.



Konferansa, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Baro Başkanı Kerami Gürbüz, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, Canik Kaymakamı İlhan Turgut, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Kızılay Şube Başkanı Habip Demi·rel, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, ilçe müftüleri, vaizler, imamlar ve çok sayıda davetli katıldı.