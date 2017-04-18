Uşak Valisi Ahmet Okur ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Okur, mesajında, bu yıl "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temasıyla değerlendirilecek Kutlu Doğum Haftası'nın, insanlık için huzur, refah, emniyet ve kardeşlik kapılarını yeniden aralayacağını ifade etti.



Dünyada kan ve gözyaşının eksik olmadığı buhran çağından kurtuluşun reçetesinin de sevgi ve güvende aranması gerektiğine işaret eden Okur, mesajında şunları kaydetti:



"Bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nda vurgulandığı gibi tüm insanlığın huzur ve güvene ihtiyaç duyduğu ortadadır. Bugün yeryüzünün neredeyse tamamında insanlık olarak küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşıyoruz. İnsanlar birbirlerinden, dostlar, kardeşler, komşular, ülkeler, bir birlerinden şüphe duyar hale gelmiş, herkes etrafına güvenlik duvarları inşa etmeye başlamıştır. Bugün ise 14 asır evvel peygamber efendimizin inşa ettiği güven toplumu ve birlikte yaşama şuurunun yeniden anlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu manada çağlar üstü mesajında yüklü bulunan barış ve huzur iklimine bugün daha çok muhtacız. Dünyanın birçok yerinde maalesef acıların, gözyaşı ve zulmün yaşandığı günümüzde, Peygamberimizin merhamet etmeye ve müsamaha göstermeye yönelik insanlığa sunduğu yaşanmış ve tecrübe edilmiş zengin mirastan faydalanarak insanlığın güven bunalımına çare üretmek mümkündür."



Belediye Başkanı Cahan ise, Kutlu Doğum Haftası'nın tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



"Bu hafta, özünde güzel ahlak, doğruluk, barış ve sevgi olan, insanlığın mutluluğunu esas alan İslam'ın evrensel ve çağlar üstü mesajını bize ulaştıran Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kutlu doğumunu idrak ediyoruz." ifadesini kullanan Cahan, şöyle devam etti:



"Yüce Allah Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle Peygamber Efendimizin ahlak ve fazilet dolu hayatını öğrenmeyi, hatırlamayı, anlamayı ve yaşamayı Peygamberimizin sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmayı hepimize nasip etsin. Peygamberimiz, hayatı boyunca rahmet, hoşgörü, sevgi ve adalet gibi tüm erdemli değerleri kişiliğinde toplamıştır. Bizlere düşen Peygamber Efendimizin güzel ahlakını ve şahsiyetini örnek almak ve insanlığa doğru bir şekilde anlatmak ve tanıtmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası'nın milletimize, tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dilerim."