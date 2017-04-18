Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve beraberindeki heyet Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret etti.



Başkan Saraçoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretten son derece memnun olduğunu dile getirerek, İl Müftüsü Hazırlar'a teşekkür etti.



İslam'ın sevgi ve saygıyı önceleyen bir din olduğunu belirten Saraçoğlu, "İslam, kardeşlik duygularının öne çıkarılmasını isteyen bir inanç sistemidir. Dinimizde kin, düşmanlık, nefret yoktur. Bencilliğin yasak olduğu dinimizde, samimiyet vardır, teslimiyet vardır. Bende olan kardeşimde de olsun düşüncesi vardır. ve bu düşüncenin en güzel örneği peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir. Ümmeti olan milyarlarca insanın kalbinde yer edinmiş peygamberimizi anmak bizlere yaşadığımız hayatı sorgulamak için güzel bir fırsat." İfadelerini kullandı.



Ziyaret sonunda Hazırlar, Saraçoğlu'na günün anısına çiçek takdim etti.