Kale İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla esnaf, vatandaş ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlara Kur'an-ı Kerim ve gül dağıttı.



İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, halkın Kutlu Doğum Haftası'nı kutlayarak, hafta içinde çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.



Bekiroğlu, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ilçedeki esnaf, vatandaş ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlara Kur'an-ı Kerim ve gül dağıttıklarını ifade etti.



Esnaf, vatandaş ve memurlar Müftülük personeline teşekkür etti.