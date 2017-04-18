Yağlıdere ilçe Müftülüğünce "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında "Hz Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



İlçede bir düğün salonunda gerçekleşen konferansa, Yağlıdere Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Levent Bozan, Emniyet Amir Vekili Cemre Karagüllü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.



Yağlıdere Müftü Vekili Yavuz Koçak, burada yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftasının 1989 yılından beri kutlandığını hatırlattı.



Bu yılki ana temanın Hz. Peygamber ve güven toplumu olduğunu dile getiren Koçak, "Hz. Peygamberimizin hayatının insanların gönlünde yer etmesi ve ahlakının insanlarda yer bulması amacıyla 1989 yılından bu yana anlatılmakta, dersler çıkarılmakta ve insanlar onun ahlakını kendi hayatlarında tatbik etmektedir." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi Kamil Ruhi Albayrak katılımcılara Hz. Muhammed'in örnek hayatını anlattı.