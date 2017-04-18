AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kutlu Doğum haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tunç mesajında, haftanın, Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği önemli bir hafta olduğunu ifade etti.



Hz. Muhammed'in, bütün insanlığa kucak açan, barış ve sevgi öğretisinin taşıyıcısı olduğunu, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla gösterdiğini belirten Tunç mesajında şunlara yer verdi:



"Bütün insanlık için örnek bir şahsiyet olan peygamberimizi daha iyi tanıdıkça ve anladıkça, mesajının mahiyeti de doğru anlamıyla çok daha güçlü bir şekilde dünyamızda karşılık bulacaktır.



Kutlu doğumun ülkemizden başlayarak İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, güven, birlik, beraberlik ve huzur ikliminin hakim olmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Peygamber Efendimizin doğumunu kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en derin muhabbetle selamlıyorum."