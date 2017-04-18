Erdemli ilçesinde hayırsever vatandaşlarca yaptırılan 4-6 yaş Merkez Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, Kutlu Doğum Haftası kapsamında açılışı gerçekleşen merkezde, Diyanet olarak "Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi'ni çok önemsediklerini söyledi.



Kendisinin eğitim gördüğü zamanlardaki çektiği sıkıntıları anlatan Karagöz, "Özellikle yaşlılarımıza ve eğitim gören talebelerimize bu hizmeti sunanları kutluyorum." dedi.



Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk da 4-6 yaş Kur'an Kursu sayesinde çocukların küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i, İslamiyet'i, güzel ahlaklı ve daha bilinçli olmayı öğreneceğini belirterek, "İnsanlarımızın güvenle çocuklarını gönderebilecekleri bu nezih ortamın meydana getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da yaptığı konuşmada, din eğitimi ve din hizmetleri konusunda belediye olarak imkanlar doğrultusunda her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti.



Mersin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun da kursların toplumda ortaya çıkan çok önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere açıldığına dikkat çekti.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkez hizmete girdi.