Elbistan İlçe Müftülüğü ile Kutlu Doğum Platformu "Kutlu Doğum Haftası" açılış programı yaptı.



Çarşı Atik Camisi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Tuncay Akkoyun, Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, Kutlu Doğum Platformu üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, Kutlu Doğum Haftası'nın bu yıl "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" teması ile kutlandığını ifade ederek, hafta içinde il genelinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.



Kaymakam Akkoyun da yaptığı konuşmada, "Bu yıl ki Kutlu Doğum teması, Hz. Peygamber ve Güven Toplumu, olarak belirlenmiştir. Peygamber Efendimiz anlatılırsa, anlaşılırsa ve tanınırsa dünyada barış, adalet ve huzur gelişir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Elbistan Belediyesi tarafından katılımcılara pilav ikram edildi.