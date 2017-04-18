Türkiye Diyanet Vakfı Dinar Şubesi ve Dinar İlçe Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ilçede etkinlik düzenledi.



Dinar İlçe Müftüsü Şahin Yaşar ile İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin'i ziyaretiyle başlayan etkinlikler, Dinar Merkez Ulu Cami yanında düzenlenen törenle devam etti.



Burada vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılarak, Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi mehteran takımı tarafından bir sunum geçekleştirildi.



Programda konuşan Dinar İlçe Müftüsü Şahin Yaşar, "Peygamberimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve o rahmet peygamberidir. Onun kutlu doğumu, tüm insanlığın kurtuluşu olmuştur." dedi.



Daha sonra vatandaşlara pilav, helva ve ayran ikram edildi.