Kutlu Doğum Haftası

Ereğli ilçe Müftüsü Recai Albayrak, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe protokolünü ziyaret etti.

Kutlu Doğum Haftası

Ereğli ilçe Müftüsü Recai Albayrak, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe protokolünü ziyaret etti.

Albayrak, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz'ü ziyaret ederek, ilçe genelinde kutlanacak olan kutlu doğum haftası etkinliklerine ilişkin bilgi verdi.

Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikler kapsamında 21 Nisan'da Gülüç beldesindeki bir otelin konferans salonunda düzenledikleri konferansa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Fatih Kurt'un konuşmacı olarak katılacağını kaydetti.

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