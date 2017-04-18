Osmaniye'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Kutlu Doğum Haftası'nın peygamberimize duyulan muhabbetin artmasına vesile olduğunu belirtti.



Haftanın güvenli bir dünya kurulmasına vesile olmasını temenni ettiğini ifade eden Tahiroğlu, şunları söyledi:



"Kutlu Doğum Haftasının bu seneki teması "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu." Bu haftamızın mümin gönüllerde peygamberimize duyulan muhabbetin artmasına, onun insanlığa takdim ettiği güzelliklerin daha iyi anlaşılmasına vesile olan, milletimiz ve gönül coğrafyamıza benimsenmiş ilmi ve kültürel bir faaliyettir. Rabbimiz, kainatı insana emanet etmiş ve güvenli bir dünya kurmamızı istemiştir. İnsanın insana, komşunun komşuya ve işçinin işverene güvendiği bir dünyayı inşa etmemizi istemiştir. Ne hazindir ki bugün insanlık bütün bu emanetlere hakkıyla riayet etmediği için küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşıyoruz."



Açılış konuşmalarının ardından Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.



İl Müftülüğü dini musiki korosu tarafından Tasavvuf musikisi dinletisinin ardından katılımcılara gül takdim edilmesi ile program sona erdi.