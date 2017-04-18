Ahlat Müftülüğü tarafından, "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.





Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve vatandaşlar katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan Ahlat Müftüsü Orhan İmamoğlu, katılımcıları Kutlu Doğum Haftası konusunda bilgilendirdi.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu slayt gösteriminin ardından, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şakir Gözütok konferans verdi.