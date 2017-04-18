Gölyaka Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası için müftülükte istişare toplantısı yapıldı.



Müftülük konferans salonundaki toplantıya, Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı ile Din görevlileri katıldı.



Merkez Camisi görevlisi Süleyman Balay'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, Kutlu Doğum Haftasının da münasebetiyle yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak fikir alış verişinde bulunuldu.