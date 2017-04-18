Sason Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Mümin güvenen ve güvenilendir" program düzenlendi.



Sason Merkez Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler ve mevlid-i şerif okundu, dua edildi.



İl Müftüsü Turgut Erhan, programda yaptığı konuşmada, bütün peygamberlerin amacı ve gayesinin insanları Alllah'ın birliğine ve doğru istikamete yönlendirmek olduğunu söyledi.



Hazreti Muhammed'in Müslümanları tarif ederken "Müslümanların elinden ve dilinden güvende olmuş olduğu kimse" diye söz ettiğini hatırlatan Erhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O zaman biz zaman zaman kendimize sorarız. Çevremizdeki insanlar bize canlarını ve mallarını emanet ediyorlar mı? veya biz başkalarının canlarını ve mallarını emanet bırakabilecek bir güvenirliği insanlara sunabiliyor muyuz? Bu kalitede bir Müslüman mıyız? Resulullah'ın tarif ettiği Müslüman tarifine girebiliyor muyuz? Bizim kendimize bunu sormamız lazım. Bizim dinimiz şu beş maddeyi garanti altına almayı da emreder. Bunlar din, akıl, can, mal ve bizim de emniyetimizdir. Bunlar dinimizin olmazsa olmaz esaslarıdır."



İlçe Müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu da İslam dininin bütün emir ve yasaklarının toplumda güveni tesis etmeye yönelik olduğunu belirtti.