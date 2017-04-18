Yüksekova ilçesinde "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Hz. Muhammed ve güven toplumu" temalı program gerçekleştirildi.



Müftülükçe, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve sinevizyon gösterisi sunuldu.



Yüksekova Müftüsü Mehmet Korkut, kainatın, Cenab-ı Hakkın insanoğluna emaneti olduğunu, bu emanetin her anlamda güvenliği, istikrarı, huzuru ve barışı hak ettiğini söyledi.



İnsanlığın bu emanete hakkıyla bakmadığını vurgulayan Korkut, "Bunun için küresel ölçekte bir güven problemi yaşanmakta. Bireyler ve toplumlar arası güveni sarsan, insanın tabiatla arasını bozan ve dünyanın her geçen gün güvensiz hale gelmesine sebep olan hadiselerin ardı arkası kesilmemektedir." dedi.



İslam karşıtlığı, ayrımcılık, ırkçılık ve nefret suçlarının artığın dile getiren Korkut, "Terör ve şiddet, masum canlara kıymaya devam etmektedir. Terör örgütleri desteklenerek vekalet savaşlarına maşa yapılmakta, mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden fitne fesat ve husumet ekilmektedir." ifadesini kullandı.



Ankara'dan gelen Uzman Vaiz Ayşe Akkoç da güvenli toplumun önemine dikkat çekerek, ayetlerden örnekler verdi.