Güroymak ilçesinde "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında esnafa gül dağıtıldı.



İlçe Müftü Vekili Abdulhamit Turgut, yaptığı açıklamada, Kutlu Doğum Haftası'nın 2017 temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlendiğini anımsattı.



Haftanın Hz. Peygambere olan sevginin en yoğun yaşandığı, kardeşlik duyguların güç kazandığı özel bir hafta olduğuna dikkati çeken Turgut, şunları söyledi:



"Peygamber efendimiz bütün dünyaya, huzur, barış, kardeşlik, birlik, beraberlik, güzel ahlak temelinde manevi iklimi tebliğ etmiştir. 1989'dan beri kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nın bu seneki başlığı Hz. Peygamber ve Güven Toplumu'dur. Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler esnafa gül dağıttı. Kutlu Doğum Haftası'nın birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum."