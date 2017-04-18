Batman'da, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



Etkinlikler hakkında bilgi veren Peygamber Sevdalıları Platformu Batman sözcüsü Mehmet Ali Altun, yaşanan terör saldırıları ve savaşların sona ermesi yolunun Hz Muhammed'in hayatını anlamak ve yaşamaktan geçtiğini söyledi.



Düzenleyecekleri etkinliklerin Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca olmak üzere dört dilde gerçekleşeceğini vurgulayan Altun, yaşanan terör olayları ve savaşlara yönelik 9 maddelik çözüm paketi açıklayacaklarını belirtti.



Etkinliklerde toplam 100 bin siyer kitabı dağıtmayı planladıklarını anlatan Altun, şöyle konuştu:



"Her eve bir siyer kitabı götüreceğiz. Kentteki tüm hastanelerde ve bütün esnaflara gül dağıtılarak, mevlide davet edilecek. İnsanlarımızın hayırda yarışması için geçen yıl başlattığımız salavat kampanyası bu yılda devam ediyor. Şiir, makale, ilahi yarışmaları düzenlenecek."



Pazar günü saat 13.30'da Pazaryeri Mahallesi otogar yanında düzenlenecek "Kutlu Doğum Mevlidi" programına vatandaşları davet eden Altun, kentin 20 noktasından vatandaşların ücretsiz şekilde alana taşınacağını sözlerine ekledi.