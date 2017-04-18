Şırnak Müftülüğü'nce Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik "Hadis Yarışması" düzenledi.



Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya, 32 kız öğrenci katıldı.



İl Müftüsü Ramazan Tolan, yaptığı açıklamada, yarışmanın Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında yapıldığını söyledi.



Tolan, "Kur'an kurslarında eğitim gören kız çocuklarına yönelik yarışma düzenledik. Kızlar, güzel ahlak ile ilgili 40 hadisi şerifin hem anlam hem de Arapça'sını ezberleme konularında yarıştı. Dereceye giren çocuklarımıza ödül vereceğiz." diye konuştu.