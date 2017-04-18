Tekirdağ'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.



Tekirdağ Müftülüğünce Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri dolayısıyla Tuğlalı Parkta başlayan etkinlik, mehter takımının İstiklal Marşını seslendirmesi ile başladı.



İl Müftüsü İsmail İpek, programda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılki Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceğini söyledi.



İpek ayrıca, "Peygamberimizin doğduğu bu günü kutluyoruz. Gül peygamber efendimizi temsil eder. Edebiyatta sanatta gül hep peygamber efendimizin simgesi olmuştur. O yüzden 'Gül' günü düzenliyoruz." dedi.



AFAD, Tekirdağ Gençlik Merkezi ve Kızılay'ın da katıldığı programda, konuşmaların ardından vatandaşlara karanfil dağıtımı gerçekleştirildi.