Şırnak Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapılacak.



İl Müftüsü Ramazan Tolan ve müftü yardımcısı Selahattin Özçelik ile makamında düzenlediği toplantıda, gazetecilere yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.



Tolan, şunları kaydetti:



"Kutlu Doğum Haftası demek Resulullah'ın doğduğu günü anmak demektir. Biz ilimizde salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri program planladık. İlçelerimizde hem bayanlara hem de beylere yönelik çalışmalarımız olacak. Büyük köylerde ve beldelerimizde de olacak. Programlarda genellikle "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temalı konuşma, vaaz verilecek, mevlit ve ilahiler olacak."