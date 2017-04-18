Kumluca Müftülüğü tarafından organize edilen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mehter takımı gösterisiyle başladı.



Kumluca'da Müftülük tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İlçe Müftüsü Hacı Kahraman, Belediye Meclisi Üyesi Sait Kaya, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.



Kumluca Mehter Takımının gösterisinin ardından konuşan Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılki Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlendiğini söyledi.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir hafta süreyle ilçe genelinde birçok etkinlik gerçekleştireceklerini ifade eden Kahraman, "Etkinliklerimiz bugün buradan mehter takımımızın gösterisiyle başlıyor. Hafta boyunca konferanslarımız, seminerlerimiz, ziyaretlerimiz olacak. Peygamber Efendimizin hayatını, bize örnek bıraktığı güzel örnekleri anlatmaya, buna göre yaşamımızı yönlendirmeye çalışacağız. Kan bağışı kampanyamız olacak. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir." dedi.



Konuşmanın ardından Müftü Kahraman ve Belediye Meclis Üyesi Sait Kaya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlara karanfil dağıttı.