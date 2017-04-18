Beyşehir'de kutlu doğum haftası dolayısıyla kutlamalar başladı.



Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nın "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temalı olarak kutlanacağını belirtti.



Çeşitli etkinlik ve programlarla verimli bir hafta hazırladıklarını ifade eden Çelikoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Son yıllarda her Kutlu Doğum Haftası'nda farklı bir tema gündeme gelir. Amaç birlikteliği sağlamak, ülkemizde aynı dili konuşmaya yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız Hazreti Peygamber'in emanet bilinci ve güven toplumu konusunu ön plana çıkardı. Günümüz dünyasında güvenliği, insan, mal, can emniyetini, nefis ve nesil emniyetinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkemizde ve gönül coğrafyamızda, yurt dışındaki millet varlığımızın olduğu yerlerde bu temayı işlemek suretiyle bir farkındalık peşindeyiz."