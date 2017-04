Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Peygamber bizim için tarihin bir döneminde gelen Allah'ın elçisi olmaktan ziyade her dönemde tüm mümin için bir mihenk taşı, bir eksendir." dedi.



Türkiye Diyanet Vakfı Trabzon Şubesi ve İl Müftülüğünce, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu program düzenlendi.



19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ünal, insandan istenen şeyin kulluk olduğunu belirterek, peygamberin insanlara kılavuz ve rehber olduğunu söyledi.



Peygamberin insanlık için en güzel örnek olduğunu ve onun hayatının örnek alınması gerektiğini vurgulayan Ünal, "İnsan, Allah'a kul olsun diye yaratıldı. Nefsini şeytana uydurmazsa kurtulur. Peygamber bizim için tarihin bir döneminde gelen Allah'ın elçisi olmaktan ziyade her dönemde tüm mümin için bir mihenk taşı, bir eksendir." ifadelerini kullandı.



"Müslüman güvenilir kimsedir." diyen Ünal, Hazreti Muhammed'in kendisine peygamberlik indirilmeden önce de müşrikler tarafından "Muhammedül Emin" olarak anıldığını hatırlatarak, insanların yalandan, dedikodudan ve gıybetten uzak durması gerektiğine işaret etti.



Ünal, İslam coğrafyasında her gün kan ve gözyaşının hakim olduğunu dile getirdi.



Kutlu Doğum Haftası'nı bir başlangıç olarak nitelendiren Ünal, "Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın neresine koyacağız. Bunu bize öğreten peygamberimizdir. Kutlu Doğum Haftası inşallah hayatımız için bir başlangıç olur." diye konuştu.



İl Müftüsü Keramettin Demir ise her yıl Kutlu Doğum Haftasında bir konu belirlendiğini anlatarak, bu yıl "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konusunun işlendiğini aktardı.



İslam dininin emniyet ve güven dini olduğunu ifade eden Demir, Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler verdi.



Programa, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit, Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.