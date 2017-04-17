AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Saylar, mesajında, İslam dininin çağlar üstü mesajını insanlığa ulaştıran, insanlığa lütuf, rahmet ve güzel ahlak timsali olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşriflerinin kutlandığı, Kutlu Doğum Haftası'nı idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Allah'ın yeryüzüne gönderdiği son elçi olan Hz. Muhammed'in insanların en hayırlısı, en aydınlık düşüncelisi ve hakikatin sadık emanetçisi olduğunu ifade eden Saylar mesajında şunlara yer verdi:



"Barış dini İslam, onun aracılığıyla insanlığa tebliğ edilmiştir. Peygamber Efendimiz, bütün insanlığa kucak açan bir barış ve sevgi öğretisinin taşıyıcısı olmuş, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir. Yolumuzu aydınlatan, yüreklerimizi aşkla, merhametle dolduran sevgili Peygamberimizin çizgisinden sapmadan onun yaşam tarzını nesilden nesle aktarmalıyız.



Bu duygu ve düşünceler ile Peygamberimizin doğumunun seneyi devriyesinde karanlıklarımızın yeniden aydınlanmasını, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur ikliminin hakim olmasını diliyorum."