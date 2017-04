Tokat'ta Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen programda konuşan Tokat Valisi Can, Hazreti Muhammed'in insanlık için güzel bir örnek olduğunu söyledi.



Kutlu Doğum Haftası'nın hayırlı olmasını dileyen Can, şunları kaydetti:



"Bize düşen şey, bu örneği tam anlamıyla yaşamaktır. Peygamberimize örnek ümmet olmak, Cenab-ı Allah'a layık kul olmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Eğer bir toplum güven bunalımı yaşıyorsa, o toplum çatırdıyor demektir. Bir toplumu inşa etmenin en kolay ve rahat yolu oradaki güven unsurunu hakim kılmaktır. Toplumdaki kin ve nefretin yok olması da güvenin sağlanmasına bağlıdır."



Vali Can daha sonra programa katılan protokol üyeleriyle düzenlenen kitap sergisinin açılışını yaptı.



Programa AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Müftüsü Ahmet Erdem daire müdürler ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlikte belediye tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.