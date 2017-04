Havza Müftüsü İlyas Akyazı, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.



Akyazı, İkiz'e Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenledikleri konferansın davetiyesini verdi.



Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ilçede her yıl ziyaret ve bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Müftü Akyazı, belediye yönetiminin her zaman yanlarında yer aldıklarını değindi.



Akyazı, "Peygamberimiz bütün insanlık için örnek teşkil eden bir hayatı oldu ve insanların bu hayattan ders alması gerekmekte. Bütün insanlar kardeşler ve kardeşler arasında bozgunculuk yapmak isteyenler ile kirli oyunlar peşinde olanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar." dedi.



Kutlu Doğum gibi önemli bir gün nedeniyle kendilerine yapılan ziyaretten memnun kaldıklarını belirten İkiz, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin böylesine anlamlı ziyaret ve etkinliklerle anılmasından dolayı mutluyuz. Peygamberimizin hayatının doğru anlamlandırılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için büyüklere önemli görevler düşmekte. Kutlu Doğum Haftası inşallah tüm İslam dünyasına hayırlar getirir. Umarım ki dünyada savaşlar bir an evvel son bulur ve insanlık barışa ulaşır." diye konuştu.



Belediye Başkanı İkiz'e kitap, kısa sureler kartelası ve çiçek takdim eden Akyazı'ya ziyaretinde, Havza Müftülüğü Şefi Aslan Kıbrıs Yıldırım ile Müftülük personeli eşlik etti.