Erciş İlçe Müftü Vekili Fuat Baran, vatandaşları Kutlu Doğum Haftası programına davet etti.



Baran, Kara Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından, vatandaşları Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katılmaya davet etti, belediye ekipleri ise namazdan sonra vatandaşlara hafta dolayısıyla gül dağıttı.



Bu yılki Kutlu Doğum Haftası'nın ana temasının "Hazreti Peygamber Güven Toplumu" olduğunu ifade eden Baran, şöyle konuştu:



"Hafta boyunca ilçede Hazreti Peygamber anlatılacaktır. Peygamberimizi daha iyi tanımak, anlamak ve anlatmak gaye edinmiştir. Güven toplumu konusunda fert ve toplum arasında daha fazla duyarlılık ve bilinç oluşturma gayesi güdülmüştür. Güven duygusu ve güven toplumunu zedeleyen unsurlara dikkat çekilmiştir. Müftülük olarak bu haftadan itibaren önümüzdeki haftanın sonuna kadar camilerde, Kur'an kurslarında ve salonlarda programlar tertip edilecektir. Bu programlarda sizleri de görmek istiyoruz. Ayrıca 24 Nisan saat 13.30'da İl Müftümüz Nimettullah Arvas'ın da katılacağı ana programa Erciş halkı davetlidir."