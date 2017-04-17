Kutlu Doğum Haftası
Nevşehir Belediyesi ile Nevşehir İl Müftülüğünün ortak düzenlediği Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde kutlu doğum yemeği dağıtıldı.
Nevşehir Belediyesi ile Nevşehir İl Müftülüğünün ortak düzenlediği Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde kutlu doğum yemeği dağıtıldı.
Kurşunlu Camiide kılınan öğle namazını müteakip, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Ziyeddin Cavlak ve İl Müftüsü Yakup Öztürk, cami dışında oluşturulan platformda, vatandaşlara etli pilav ve ayrandan oluşan "kutlu doğum aşı" dağıttı.
Etkinlikte ayrıca, müftülük görevlileri gelenlere gül verdi.