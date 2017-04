Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek, Kutlu Doğum Haftası'nın bu yıl "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" başlığı altında kutlanacağını bildirdi.



Gerek, müftülük binasında düzenlediği basın toplantısında, Kutlu Doğum Haftası'nın bu yıl "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" başlığı altında kutlanacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Güven, insanca bir hayatının olmazsa olmazlarındandır. Her insan, canı, inancı, nesli, malı ve haysiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli ortamlarda yaşamak ister. Modern zamanlarda birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığı bir gerçektir. Bilhassa İslam dünyasının her beldesinde akan kanların durmasını, insanlığın huzurunu tehdit eden her türlü şiddetin ortadan kalmasını, savaşların yerini barışın, düşmanlıkların yerini dostluğun almasını, insanlar arasında güven toplumunun yeniden tesis edilmesini Rabbimden niyaz ederim."



"Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" başlığı altında ve"İnsanlık İnsana Emanet, Mümin Güvenilen ve Güven Verendir" mesajı ve bilinci ile gerçekleştirilecektir. Şehrimizde de Kutlu Doğum Haftası büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.



Hz. Muhammed (as)'ın Kutlu Doğumu Bütün İnsanlık İçin En Önemli Bir Gündür





Hiç şüphesiz ki Sevgili Peygamberimizin doğumu biz Müslümanlar, hatta bütün insanlık için en önemli bir gündür. Çünkü Hz. Muhammed (as), Kur'an'ın ifadesi ile"Bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izni ile bir davetçi ve ışık saçan bir kandil," (Ahzab 45-46) "Alemlere Rahmet" (Enbiya/ 107), "İnsanlığa örnek" ( Ahzap/ 21) olarak gönderilmiştir. Bu bakımdan dini, dünyevi ve ahlakı hayatımızın en büyük şahsiyeti hiç şüphesiz ki Hz. Muhammed (as)'dır.











Sevgili Peygamberimiz Oluşturduğu Toplumun Harcını





Birlik, Kardeşlik ve Güven üzerine oluşturmuştur.





Sevgili Peygamberimiz oluşturduğu toplumun harcını sevgi, barış, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, dostluk, eman ve güven üzerine inşa etmiştir. Ensar ile Muhacir arasında oluşturduğu kardeşlik ve yardımlaşma, "Emin- Güvenilir" oluşu dünyaya en güzel örnek teşkil etmiştir. Bizleri de birlik, kardeşlik ve güvenilir olmaya davet ederek şöyle buyurmuştur. "Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir", "Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir" (Tirmizi, İman, 12). "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. O'na hainlik etmez. O'na yalan söylemez, onu zor durumunda yüz üstü bırakmaz…" ( Tirmizi, Birr, 18)





Birliği, kardeşliği ve Güveni sarsacak davranışlardan da kaçınılmasını istemiş ve şöyle buyurmuştur; "Birbirinizden nefret etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, Birbirinize sırt çevirmeyiniz, Ey Allah'ın Kulları Kardeş olunuz! Müslüman'ın din kardeşine üç günden fazla küs durması helal olmaz".











Bu Yıl Kutlu Doğum Haftasının Ana Teması Hz. Peygamber ve Güven Toplumu





Peygamber Efendimizin miladi kutlu doğumunun 1446. Yılında, yani bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız, yüce dinimizin Emanet ve Güven anlayışına dikkat çekmek ve bu konuda bir bilinç oluşturmak amacıyla Kutlu Doğum Haftası'nda "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temasını gündeme taşımıştır.





"İnsanlık İnsana Emanet, Mümin Güvenilen ve Güven Verendir" çağrısıyla Peygamberimiz (s.a.s)'in ortaya koyduğu örneklik çerçevesinde, "GÜVEN" konusu bütün yönleriyle ele alınacaktır.





Niçin Güven Toplumu!





Güven, insanca bir hayatın olmazsa olmazlarındandır. Zira her insan; canı, malı, inancı, nesli ve haysiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli ortamlarda yaşamak ister. Günümüzde birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığı bir gerçektir. Güven duygusunun yaralanması, güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin de zedelenmesini beraberinde getirmiştir.





Diğer taraftan İslam'ın hayat veren rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesi, İslam toplumlarında güven duygusunun yeniden sorgulanmasını gündeme taşımıştır. Oysa İslam, barış ve güveni, eman ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için gelmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s) de iman ile eman; mümin ile güvenilir olmak arasında sımsıkı bir bağ kurmuştur. Allah Resülü, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere göstermiştir. Peygamberliğinden çok önce Muhammedü'l-Emin olarak anılan Hz. Peygamber, hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir. Peygamberimiz, Mekke'de temelini attığı güven toplumunu, Medine'de tesis etmiştir. Birbirleriyle savaşmaktan yılmayan, gözünü kırpmadan birbirinin canına kıyanlardan oluşan güvenden yoksun bir toplumu, birbirlerinin saygınlığını kendi saygınlığı, birbirlerinin yaşama hakkını kendi yaşama hakkı gören örnek bir toplum haline getirmiştir. Yesrib'i, medeniyet merkezi olan Medine'ye; bilgi, hikmet, adalet, güven ve kardeşlik yurduna dönüştürmüştür.





Peygamber Efendimizin Medine'de inşa ettiği toplum modeli, sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Zira tarih boyunca Müslümanlar, sadece kendi yurtlarında barış ve süküneti sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yeryüzünü selam ve eman yurdu haline getirmek üzere beldeleri, kıtaları ve denizleri aşmışlar, insanlığa örnek medeniyetler takdim etmişlerdir.





Diyanet İşleri Başkanlığı'mız Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz, genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığınca bahsedilen gerekçelerle 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası'nda "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır. Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle Hz. Peygamber'in örnekliği çerçevesinde güven bilincine dikkat çekilecek ve toplumumuzda güven duygusunun pekişmesine katkı sağlanmaya çalışılacaktır.





Değerli Kardeşlerim, Kıymetli Basın Mensupları,





Kutlu doğumunu idrak edeceğimiz Peygamberimiz (s.a.s.)'in getirdiği GÜVEN'in ve rahmet yüklü evrensel mesajların; başta ülkemiz olmak üzere bütün Müslümanların vahdetine, birliğine, dirliğine ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. İnsanlığın, merhamet dini İslam'ın rahmet ve adaletinden, güven anlayışından hiçbir zaman nasipsiz kalmamasını, Kutlu Doğum Haftasının, toplumumuzda Peygamber Efendimize duyulan sevgi ve bağlılığın perçinleşmesine vesile olmasını diliyorum.





Bu doğrultuda Eskişehir'de Kutlu Doğum Haftamız büyük bir coşku, heyecan ve bilinçlendirici programlarla kutlanacaktır. Salonlarda halka, öğrencilere, gençlere yönelik programlar, ayrıca TV, yetimlere yönelik etkinlikler icra edilecektir. Camilerde Kur'an ziyafeti, bin bir hatim cemiyeti, ilahi sunumları ve Kutlu Doğum Aşı ikramları yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı kitaplarından ücretsiz olarak hediye edilecektir.





Böylece gönüllerdeki mevcut olan peygamber sevgisini coşturmaya, O'nu daha iyi anlamaya ve anlatmaya, birlik, kardeşlik ve güven duygularını pekiştirmeye çalışılacaktır. Bu duygularla "insanlığı yaşatmak ve yüceltmek için, insanlık İnsana Emanet, Mümin diğer İnsanların can ve malları konusunda emin oldukları kimsedir"bilincinde olmalıdır diyor, Kutlu Doğum Haftası programının gerçekleşmesinde emeği geçen, destek ve katkı veren başta Sayın Valimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerimize, görevlilerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.





İl Müftülüğümüzce Gerçekleştirilecek Olan;





1. 17 Nisan 2017 Pazartesi Günü





• Saat 11.00-13.00 arası Reşadiye Camii'nde yapılacak "Kur'an Ziyafeti, İlahi Sunumu ve Kutlu Doğum Haftası Açılış Programına"





• Saat 13.30'da Reşadiye Camii avlusunda gerçekleştirilecek Kitap Fuarı açılış programına,





• Saat 16.00'da Hava Şehitliğinde yapılacak Şehitlik Ziyaretine





2. 19 Nisan 2017 Çarşamba günü





• Saat 14.00'de Anadolu Üniversitesi 2016 Salonunda





• Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet ÜNAL'ın vereceği;





• "Hz. Peygamber ve Güven Toplumunun İnşası" konulu konferansa ve Kutlu Doğum Programına





3. 20 Nisan 2017 Perşembe günü;





• Saat 14.00'de Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Fazıl TEKİN Salonunda





• Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet ÜNAL'ın vereceği;





• "Hz. Peygamber İman-Eman İlişkisi ve Topluma Yansımaları" konulu konferansa ve kutlu Doğum Programına,





4. 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 15.00'de





• Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde





• Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Başkan Vekili Doç Dr. Cenksu ÜÇER' in vereceği





• "Kur'an-ı Kerim ve Sünnette Güven Toplumunun Esasları" konulu konferansa ve Kutlu Doğum Programına





Eskişehir'li hemşerilerimi davet ediyor, Kutlu Doğum Haftanızı tebrik ederim.























Bekir GEREK





İl Müftüsü