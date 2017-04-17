Karapınar ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.



İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, Kutlu Doğum Haftası'nın verimli geçmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.



İlk etapta Cumhuriyet Meydanı'nda kutlu doğum çadırı kurulduğunu belirten Demirlenk, "Hazırladığımız çadırda vatandaşlarımıza sinevizyon eşliğinde tanıtıcı filmler izleteceğiz. Ayrıca Peygamberimizi daha iyi tanımaları için bilgiler verilecek. Okullar ve hasta ziyaret edip, gül takdim edilecek ve çeşitli konferanslar düzenleyeceğiz." dedi.