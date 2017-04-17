Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Aydın mesajında, Hz. Muhammed'in hayatının, dürüstlüğün, herkesi aydınlattığını belirtti.



Hz. Muhammed'in kainat için bir rehber olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:



"İnsanlığa büyük bir lütuf ve alemlere rahmet olarak gönderilen, İslam'ın alemşümul mesajını bize ulaştıran Sevgili Peygamberimizin (SAV) dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi münasebetiyle kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nı idrak etmenin ebedi huzur ve saadeti içerisindeyiz. O'nun hayatı dürüstlüğün, erdemin, şefkat ve merhametin sınır tanımayan boyutlarıyla ve hakikat ile hatayı birbirinden ayıran ölçüsüyle bizleri aydınlatmıştır. Mukaddes sözleri, tavsiyeleri, yaşama ve hayatı algılama şekliyle de bütün kainat için mutlak bir rehber olmuştur."