Vali Yücel Yavuz, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yavuz, mesajında, Hazreti Muhammed'in kardeşlik, barış, huzur ve mutluluk dolu mesajlarının günümüzde çok daha önemli ve anlamlı hale geldiğini belirtti.



Kutlu Doğum Haftası'nın, Peygamberin yaşayışını, hadislerini ve mesajlarını tefekkür etmek, anlamak ve değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:



"Dünyanın birçok noktasında gözyaşı ve zulmün en acı şekliyle yaşandığı günümüzde Peygamberimizin müsamaha göstermeye, merhamet ve mücadele etmeye yönelik insanlığa sunduğu zengin mirastan istifade etmek ve içtimai yapımızda meydana gelen sorunların çözümünde bu değerleri harekete geçirmek gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Sevgili Peygamberimizin evrensel ve layemut, sevgi, barış ve kardeşlik çağrısında hep birlikte buluşmayı temenni ediyor İslam aleminin, aziz milletimizin ve Trabzonlu hemşehrilerimizin Kutlu Doğum Haftası'nı tebrik ediyorum."