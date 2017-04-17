Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, bu yıl "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temasının işleneceği Kutlu Doğum Haftası süresince Kayseri'de yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.



Makamında gerçekleştirilen basın toplantısında Güven, bu yıl Peygamber efendimizin dünyaya gelişinin 1446'ncı seneyi-i devriyesinin kent genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde Peygamber efendimizin doğum yıl dönümünün 1989 yılından bu tarafa 17-24 Nisan tarihlerinde "Kutlu Doğum Haftası" adıyla kutlandığını belirten Güven, "Başkanlığımız öteden beri kutlu Doğum haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz, genelde ise insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda, yukarıda zikredilen gerçeklerle 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası'nda 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' konusu işlenecektir." dedi.



Modern zamanlarda, birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığının, inkar edilemez bir gerçek olduğunu ifade eden Güven, güven duygusunun yaralanmasının, güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci,, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin zedelenmesini beraberinde getirdiğini kaydetti.



Kayseri'de de hafta kapsamında 'güven' temasının yoğun bir şekilde işleneceğini dile getiren Güven, "Hafta boyunca il ve ilçelerde etkinlikler düzenleyeceğiz. Bunların ilki bugün başlayacak. 22 Nisan'da ise Kadir Has Kongre Merkezindeki etkinlik geniş kapsamlı olacaktır. Yine program dolayısıyla lise öğrencilerine 63 bin 'Hazreti Muhammed'in Hayatı' isimli kitap dağıtıldı ve bu kitap üzerinden öğrenciler arasında yarışma düzenlendi. Yani bu kutlu hafta dolu dolu geçecek. Bu süreçte toplam 102 konferans, 55 ziyaret, 17 ayrı programda gül dağıtımı ve 60 adet çeşitli etkinlikler olmak üzere toplam 234 program gerçekleştirilecek." diye konuştu.