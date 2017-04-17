Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Karadeniz mesajında, Hz. Muhammed'in sadece Müslümanlar için değil bütün insanlar için model konumunda olduğunu belirtti.



"Özünde güzel ahlak, doğruluk, barış ve sevgi olan, insanlığın mutluluğunu esas alan İslam'ın evrensel mesajını bize ulaştıran Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kutlu doğum haftasını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesinde bulunan Karadeniz, şunları kaydetti:



"Milletimizi bir arada tutan, kaynaştıran, ortak hedeflere yönelten, güç kaynağımız olan İslamiyet'i daha iyi kavrayarak dinimizin bütün güzelliklerini Peygamberimizde görmek mümkündür. Millet olarak, birlik beraberlik anlayışı içinde birbirimize daha da kenetlenerek idrak edilen Kutlu Doğum Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle Peygamberimizin yaşayışının, hadis-i şeriflerinin, mesajlarının yeniden hatırlanması, düşünülmesi ve layıkıyla anlayarak nesilden nesle aktarılması ile kültürümüzde var olan değerlerimizin bugün de aynı duygularla yaşanması, huzurlu bir gelecek için de iyi bir fırsattır."