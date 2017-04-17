Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temalı açılış programına katıldı.



Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Peynircioğlu, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğumunu temsilen her yıl düzenlenen Kutlu Doğum Haftası'nı Niğde'de farklı etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.



Belediye Başkanı Akdoğan da son yıllarda bazı kesimlerin din kisvesi altında insanları kandırarak farklı şekilde yönlendirdiklerini ifade etti.



"İnsanlar peygamber ahlakıyla yetişirse, Kur'an-ı Kerim emirleri doğrultusunda eğitilirse ve insanların içine Allah korkusu yerleştirilirse güvenilir bir toplum ve güvenilir bireyler olunması sağlanır." diyen Akdoğan, "Son yıllarda bazı kesimlerin FETÖ'den IŞİD'e kadar din adına hareket edip ne tür çetrefilli işlerle karşılaştığımızı açık seçik görüyoruz. Bunların birçoğu din adına hareket edip aslında dinle imanla alakası olmayan sadece insanları din kisvesi altında kandırıp onları farklı şekilde yönlendirmek için dini kullanan insanlar. Bu bakımdan insanları bilinçlendirmek adına diyanetimizin ve din görevlilerimizin üzerine ciddi görevler düşüyor." diye konuştu.



Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar ise hafta boyunca Hazreti Muhammed'i en iyi şekilde vatandaşlara anlatacaklarını anlattı.



Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahilerin ardından son buldu.