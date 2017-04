KIRIKKALE - (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Öztürk, mesajında, İslam dininin çağlar üstü mesajını bizlere ulaştıran, insanlığa lütuf, rahmet ve güzel ahlak timsali olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin kutlandığı Kutlu Doğum Haftası'nı idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Yüce Allah'ın yeryüzüne gönderdiği son elçi olan Hazreti Muhammed'in insanların en hayırlısı, en aydınlık düşüncelisi ve hakikatin sadık emanetçisi olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:



"Barış dini İslam, onun aracılığıyla insanlığa tebliğ edilmiştir. Peygamber Efendimiz, bütün insanlığa kucak açan bir barış ve sevgi öğretisinin taşıyıcısı olmuş, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir. Yolumuzu aydınlatan, yüreklerimizi aşkla, merhametle dolduran sevgili Peygamberimizin hatırasına ve emanetine hep birlikte sahip çıkmalıyız. İnsanlığı yüceltmek, insanlığı diriltmek ve insanlığı yaşatmak için 'gelin birlik olalım' çağrısı etrafında daha güzel bir dünya için sevgi, saygı ve merhamet gibi yüksek ahlaki erdemlere sıkı sıkıya sarılmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftamızın ülkemize ve gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini dilerim."