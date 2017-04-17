Kırşehir'de Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde, mehter takımının seslendirdiği ilahi eşliğinde kontej yürüyüşü yapıldı.



Kırşehir Valiliğinin organizasyonunda Vali Necati Şentürk ve İl Müftüsü Osman Arslan'ın da yer aldığı kortej, eski sanayi kavşağından Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, yürüyüş sırasında çeşitli ilahiler ve marşları seslendirdi.



Vali Şentürk, Müftü Arslan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve din görevlileri, yürüyüş güzergahındaki Terme Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlara İslam ilmihali kitabı ve gül dağıttı.



Şentürk, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğumunu temsilen her yıl düzenlenen Kutlu Doğum Haftası'nın Kırşehir'de farklı etkinliklerle devam ettiğini söyledi.



Mehter takımı, Cacabey Meydanı'nda da marş ve ilahi seslendirdi.