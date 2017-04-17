Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bakır mesajında, Hazreti Muhammed'in çocukluğunda bile örnek insan olduğunu belirtti.



Hazreti Muhammed'in davranışları ve konuşmalarıyla insanlığa ışık tuttuğunu ifade eden Bakır, şunları kaydetti:



"Peygamber efendimizi hangi yazıyla, methiyeyle, şiirle, cümleyle, kelimeyle anlatırsak anlatalım yetersiz ve aciz kalır. Ona ne yazılsa az, ne anlatılsa eksik kalır. Kainatta hiçbir insan onun kadar sevilmedi. Müminlerin çarpan kalbi, gözündeki yaş, yüreğindeki sevdadır onun sevgisi. Kurtuluşun anahtarı, rabbine yakın olmanın rehberi, huzur ve mutluluğun kaynağıdır onun sevgisi. Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sevgisi yaşamımızın ayrılmaz parçası olmalıdır. Peygamber efendimizin ahlakının izinden gidip, sürekli kendimizi sorgulamalıyız."