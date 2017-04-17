Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, müftü yardımcıları Mahmut Taşyapan, Galip Koçer, Tandoğan Topçu ve Atıf Akşit ile Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar müftülerinin de hazır bulunduğu ziyarette İl Müftüsü Güven tarafından Vali Kamçı'ya gül takdim edildi.



Güven, Kutlu Doğum Haftası'nın önemine işaret ederek, haftanın amacına ve ruhuna uygun etkinlikler planladıklarını anlattı.



Ziyarette konuşan Vali Kamçı ise Kutlu Doğum Haftası'na erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, güzel ahlakı, kalplere ve akıllara hitap eden hayatıyla Hazreti Peygamberin herkesin örnek alması gereken yüce bir şahsiyet olduğunu ifade etti.



Vali Kamçı, Kutlu Doğum Haftası'nın bu yıl "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" ana başlığı altında yapılacağını, bunun Hazreti Peygamberi anlama ve onun yolunda ilerleyebilme adına fırsat olduğunu dile getirdi.