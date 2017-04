İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Hazreti Muhammed'in emin kişiliği, sade yaşantısı, örnek davranışları, edep ve hayasıyla yepyeni bir dünyanın kapılarını açtığını belirtti.



İzmir Müftülüğünce Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen Kutlu Doğum Haftası açılış programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Vali Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yer aldığı bölgede yaşanan sorunların çaresinin İslam coğrafyasında güven ve barış ortamının tekrar tesis edilmesinden geçtiğini söyledi.



Hazreti Muhammed'i ve onun temsil ettiği değerleri anlamanın her din ve milletten insanın yaşadığı sorunların çaresi olacağına inandığını aktaran Ayyıldız, şöyle konuştu:



"Çünkü Peygamber Efendimiz emin kişiliğiyle sade yaşantısıyla örnek davranışlarıyla edep ve hayasıyla yepyeni dünyanın ve yepyeni bir hayatın da kapılarını açmıştır. Biliyoruz ki güven bütün peygamberlerin en önemli sıfatlarından biridir. Peygamber Efendimizin de en belirgin vasfıdır. Zira kendisine inanmayanlar bile ona güvenip eşyasını terk eder, malını emanet ederdi."



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Hazreti Muhammed'in doğumundan önce kuvvetlinin zayıfı ezdiği, haksızlığın günlük işlerden olduğu, güçlülerin tüm güçsüzleri ezdiği bir kaos döneminin bulunduğunu, peygamberin doğumuyla bir ferahlığın meydana geldiğini ifade etti.



Aydoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Siz fakiri kollamadan, yetimi gözetmeden Müslümanlık olur mu zannediyor musunuz? Böyle bir şey olmaz. Müslüman her şeyden önce kendinden emin olan insandır. Fakiri gözetmezsen, yetimi kollamazsan, etrafına bakmazsan Müslüman diyemeyiz. Şurada dünyaya yön verecek iki pankart olabilirdi. Bir, Peygamberimiz ne demişti 'İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirimizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş sayılmazsınız'. İki, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.'"



Din güvenliği



İzmir Müftüsü Ramazan Muslu da 1989'dan beri kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nın Mevlid Kandili'nin bir alternatifi olmadığını, onun tamamlayıcısı olduğunu söyledi.



Muslu, 15 Temmuz darbe girişiminin toplumsal güveni zedelediğini ve din güvenliğini tehdit ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:



"Din güvenliğinin zedelenmesi en büyük güvensizliği beraberinde getirmiştir. Bir taraftan coğrafyada terör ve cinayet şebekeleri İslam'ın terör ve şiddetle özdeşleştirilmesine sebep olurken diğer taraftan FETÖ/PDY gibi örgütler de dini duygu ve değerlerimizi istismar ederek din güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir. Bunlara hep birlikte şahit olduk, şahit oluyoruz."