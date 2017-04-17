Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Babaş mesajında, Kutlu Doğum Haftası'nın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.



Hz. Muhammed'in Allah'ın son elçisi, hakikatin sadık emanetçisi, insanların en hayırlısı ve en aydınlık düşüncelisi olduğunu aktaran Babaş, şunları kaydetti:



"Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) kutlu doğumunun sene-i devriyesinde, karanlıklarımızın yeniden aydınlanmasını, yoksunluklarımızın bereketlenmesini ve ülkemizdeki ihanet şebekelerinin kendi kötülüklerinde boğulmalarını, terörün ise bir an önce yok olmasını diliyorum. Bu kutlu günün tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."