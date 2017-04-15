Kulp Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle kadın Kur'an kursu öğrenci ve öğreticileri için gezi düzenledi.



Kulp Belediyesince düzenlenen gezi programına ilçe Müftü Vekili Mücahit Çelik, 120 kadın Kur'an kursu öğrencisi ile öğreticileri katıldı.



Öğrenciler, peygamber kabirlerini ziyaret ederek dualar okudu.



Tarihi mekanları gezen öğrenciler yemek organizasyonundan sonra Eğil Barajında yapılan tekne turlarıyla ilçenin eşsiz doğasını gezdi.



Çekilen hatıra fotoğraflarından sonra gezi son erdi.