Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bahçeci, mesajında, ülkelerde yaşanmakta olan toplumsal huzursuzluk ve kargaşanın en büyük kaynağının Hz. Muhammed'in sevgi ve hoşgörü anlayışının uygulanmadığından kaynaklandığını belirtti.



İnsanların birbirlerine tahammül etmesi, anlayış göstermesi, milli ve manevi ortak değerler etrafında kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Bahçeci, şunları kaydetti:



"Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa efendimiz, 'Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim' demek suretiyle insanlığa hoşgörü, sevgi, birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma ve güzel ahlak çağrısında bulunuyor. Tüm insanlığa kurtarıcı olarak gönderilen yüce peygamberimiz bizlere sevgiyi, kardeşliği, insanlara iyilik yapmayı, zor durumda olan kardeşlerimize yardımcı olmayı ahlaklı ve dürüst olmayı, adaletli davranmayı öğütledi. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' ilkesiyle tüm insanların birbiriyle kardeşçe yaşaması gerektiğini, 'İki günü birbirine eşit olan zarardadır' ilkesiyle de sürekli ilerlemenin önemini bizlere hatırlattı. İnsanlığın huzur içinde yaşayabileceği bir dünya için temel insani değerleri ortaya koyan yüce peygamberin doğumu, tüm insanlık için karanlıktan bir kurtuluş ışığı olmuştur. Kutlu Doğum Haftasının bütün insanlığa sevgi, rahmet ve huzur getirmesini diliyorum."