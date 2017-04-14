Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, bu sene müftülük tarafından düzenlenecek Kutlu Doğum Haftası'nın dolu dolu geçeceğini söyledi.





İl Müftüsü Faruk Arvas, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 17 Nisan'da başlayacak etkinliklerin 25 Nisanda ana program etkinliğiyle sona ereceğini belirtti.



Haftanın içeriğine değinen Arvas, 18 Nisan'da Açık ve Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumlara, "Peygamberimiz" konulu konferans, Kuran, ilahi ziyafeti yaşatarak çeşitli hediyeler vereceklerini söyledi.



İlde Suriyeliler başta olmak üzere başka ülkelerden göç eden mültecilere yönelik bir düğün salonunda yemek ikramında bulunacaklarını ifade eden Arvas, onlara kendi dillerinde ilahi ve kaside seslendireceklerini aktardı.



Müftülük olarak 500 hatim okuttuklarını ve bu hatimleri başta Peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberlerin ruhuna hediye edeceklerini kaydeden Arvas, şunları söyledi:



"Efendimizin miladi doğum yılı olan 20 Nisan'da devlet hastanesinde dünyaya gelecek bebeklerin tespitini yapacağız ve oraya gidip birer çeyrek altın ve bebeğe yaşam malzemesi hediye edeceğiz.



İl ve ilçeler dahil 35 bin ortaokul öğrencisine 'Kalbimin Efendisi' ve 20 bin öğrenciye de 'İlmi Gerçekler' adlı eserleri gönderdik. Bu kitaplarla ilgili bilgi yarışması düzenleyeceğiz. İlk 20'ye girenlere çeşitli hediyeler vereceğiz.



Ana programda da ana sponsorunuz Sancaklar Vakfı desteğiyle 63 mülteciye giyim yardımında bulunacağız. 10 engelli vatandaşımıza akülü ve 30 aküsüz tekerlekli sandalye dağıtacağız."