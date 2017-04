Trabzon İl Müftüsü Keramettin Demir, "Özelde toplumumuzu, genelde ise tüm insanlığı Hazreti Peygamberin çağlar üstü rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturmaya gayret eden Başkanlığımız, 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftasının temasını 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' şeklinde tespit etmiştir." dedi.



Kutlu Doğum haftası kapsamında Demir, Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı basın açıklamasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1989'da Hazreti Muhammed'i anmak, anlamak ve yaşamak şiarıyla başlatılan ve her yıl farklı bir tema ile kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nın, bu yıl Hazreti Muhammed'in anlatılmasının amaçlandığı bir etkinlik haftası olduğunu söyledi.



Miladi takvime göre Hazreti Muhammed'in doğum günü olan 20 Nisan tarihini de içine alacak şekilde bu yıl 17-22 Nisan tarihleri arasında Türkiye ve yurt dışında Kutlu Doğum Haftasının kutlanacağını ifade eden Demir, şunları kaydetti:



"Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl, Kutlu Doğum Haftası için bir tema belirleyerek bu önemli konuyu kamuoyunun gündemine taşımakta ve farkındalık oluşturmaktadır. Öteden beri Kutlu Doğum Haftalarında bireysel ve sosyal hayatımız açısından önem arz eden temaları kamuoyunun gündemine taşıyarak, özelde toplumumuzu, genelde ise tüm insanlığı Hazreti Peygamberin çağlar üstü rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturmaya gayret eden Başkanlığımız, 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftasının temasını 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' şeklinde tespit etmiştir."



Demir, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle Kutlu Doğum Haftası'nın kutlanacağına dikkati çekerek, "Mümin kalplerimizde var olan Peygamber sevgisini harekete geçirmek, Peygamber Efendimizi anmaya, anlamaya ve yaşamaya çalışmak ve ihtiyacımız olan güven toplumunu tesis etmek amacıyla başta ilimiz olmak üzere güzel ülkemizin her bir köşesinde, gönül coğrafyamızda ve millet varlığımızın bulunduğu her ülkede bir bilgi, irfan, kardeşlik ve manevi yenilenme haftasına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.



Trabzon İl Müftülüğü öncülüğünde, resmi kurumlar, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla birlikte "Kutlu Doğum Platformu" oluşturduklarını kaydeden Demir, "Yaptığımız istişareler ve toplantılar sonrasında ilimiz genelinde yapmayı planladığımız Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 17 Nisan Pazartesi günü Meydan Parkında başlayacağını dile getirdi.